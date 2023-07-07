Станцию МЦД-3 Митьково планируют открыть в 2024 году

Станция станет частью пересадочного узла: объединит МЦД-3, станции "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий метро и наземный городской транспорт

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Станцию Ленинградско-Казанского МЦД-3 Митьково на северо-востоке Москвы планируют открыть для пассажиров в следующем году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Митьково МЦД-3 строится по стандартам Московского транспорта. <…> Работы много, поэтому продолжим строительство и после запуска диаметра в августе этого года. Пока поезда будут проезжать по этому участку без остановки, но в 2024 году станция откроется для пассажиров", - значится в сообщении.

Как сообщили в департаменте, Митьково недалеко от Русаковской улицы станет частью пересадочного узла: объединит МЦД-3, станции "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий метро и наземный городской транспорт. Станция должна улучшить транспортную доступность для жителей Сокольников и Красносельского района, где проживает более 100 тыс. человек, и создать новые маршруты для пассажиров третьего Московского центрального диаметра.

"Станцию оборудуем лифтами и эскалаторами, поставим кассы и турникеты. Удобно будет и родителям с детьми, и маломобильным пассажирам. С коллегами из РЖД уже строим платформы и наземный вестибюль, он расположится под мостом с железнодорожными путями, где будут останавливаться поезда", - заключили в пресс-службе.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года.