Во Франции предложили восстановить призыв в армию

Депутат парламента от оппозиционной партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги считает, что это нужно для воспитания патриотизма

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Призыв на военную службу может быть восстановлен во Франции в целях воспитания молодежи. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил в пятницу депутат парламента от оппозиционной партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги.

"Если кто-то не справляется с воспитанием своих "трудных" детей, то нужны структуры, которые позволят вернуть этих молодых людей на правильный путь, как это было во времена призыва на военную службы - сказал Танги. - Теоретически, мы могли бы восстановить призыв".

Вместе с тем он признал, что после отмены обязательной воинской службы на рубеже веков, система призыва была демонтирована и "восстановить ее будет непросто".

"Нужно, чтобы каждый смог почувствовать себя французом, а тем, кто не хочет этого делать, нет места на нашей территории", - добавил Танги.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер.

Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка, взят под стражу. Движение предпринимателей Франции (MEDEF) оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. В ходе подавления беспорядков задержали более 3,6 тыс. человек, среди которых около трети - несовершеннолетние. В начале недели президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пик беспорядков пройден.

Закон об отмене призыва на военную службу был принят во Франции в 1997 году. При этом до 2003 году в стране действовал переходный период, в течение которого молодые люди, уже достигшие призывного возраста, продолжали поступать на срочную службу.