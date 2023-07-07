В РПЦ призвали внести веру в Бога в список традиционных ценностей в Основах госполитики

Заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата игумен Иоанн (Рубин) отметил, что сам факт существования указа о сохранении традиционных ценностей обеспечивает стране культурный суверенитет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Понятие о вере в Бога можно было бы дополнительно внести в Основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, это бы поддержали верующие страны самых разных конфессий. Такое мнение высказал в пятницу заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата игумен Иоанн (Рубин) на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями в Совете Федерации.

"Конечно, хотелось бы, чтобы духовные ценности внедрялись в жизнь общества более широко. И, в частности, мы считаем, что в более основательном плане этот указ (указ президента РФ о сохранении традиционных ценностей - прим. ТАСС) соответствовал бы ожиданиям религиозной части нашей страны в том случае, если бы в нем была упомянута главная ценность и основа российской ценностной системы - это вера в Бога, религиозные ценности", - сказал Рубин.

Он отметил, что сам факт существования указа о сохранении традиционных ценностей обеспечивает стране культурный суверенитет, позволяет сохранять единство многонациональной и многоконфессиональной страны и "осуществлять сбережение народа и развитие человеческого потенциала".

Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 были утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, говорится в указе. При этом Российская Федерация рассматривает традиционные ценности "как основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала".