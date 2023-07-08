Югру избрали новым председателем Северного форума до 2026 года

Форум является международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра избран председателем международной организации северных регионов "Северный форум" на 2023-2025 годы. Соответствующее решение принято в ходе заседания совета губернаторов XV генеральной ассамблеи форума в Ханты-Мансийске, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу голосовать. Решение принято: председательствующим регионом Северного форума на 2023-2025 годы выбран Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а председателем совета губернаторов Северного форума глава Югры Наталья Комарова", - сообщил заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александр Дудоров.

"Спасибо большое за доверие, коллеги", - отметила Комарова.

Развитие кино и IT

Комарова отметила, что регионы Северного форума будут развивать кино и IT на площадках Югры.

"Отмечу отдельные направления деятельности в период председательствования Югры в Северном форуме на 2023 - 2025 годы. <...> Для динамичного развития регионов Арктики и Севера важное значение имеет преодоление цифрового неравенства. Для этого создадим международную экспертную группу для обсуждения путей решения этих вопросов на площадке XV международного IT-форума в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС. <...> Также в ходе реализации проекта Северного форума Международный Арктический центр культуры и искусства объединим усилия в области кинопроизводства. Площадка - зарекомендовавший в мире международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", проходящий в Ханты-Мансийске", - сказала Комарова.

О форуме

Северный форум является международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. В Северный форум входят регионы РФ (Красноярский край, Чукотка, Югра, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Колыма, Приморье, Камчатка), Исландии (город Акурейри), США (штат Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (регион Лапландия). До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже (Аляска), в настоящее время - в Якутске.