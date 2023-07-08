МИД Греции осудил вечеринку в греческой православной церкви в турецком Измире

В ведомстве это назвали осквернением исторического памятника

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Греции осуждает проведение вечеринки в греческой православной церкви Святого Вукола (Вуколоса) в турецком городе Измир. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы однозначно осуждаем организацию вечеринки с электронной музыкой в исторической греческой православной церкви Святого Вуколоса в Смирне (в Греции используют историческое название города Измир - прим. ТАСС), которая используется турецкими властями как место проведения культурных мероприятий. Организация вечеринки представляет собой оскорбление и осквернение исторического памятника, который в прошлом был местом религиозного поклонения", - подчеркнули в МИД.

"Мы призываем правительство Турции поступать надлежащим образом, чтобы с должным уважением относились к культурному, историческому и религиозному наследию всех религий на ее территории", - говорится в заявлении.

В субботу греческие СМИ опубликовали видеозаписи вечеринки электронной музыки в православной церкви, которая состоялась с разрешения муниципалитета Измира. Церковь Святого Вуколоса начали строить в 1886 году. Она была серьезно повреждена во время пожара в 1990 году. В декабре 2008 года в церкви начались реставрационные работы, после завершения которых в 2010 году здание церкви начали использовать для культурных мероприятий. В 2015, 2016 и 2018 годах в церкви также проводились различные обряды.