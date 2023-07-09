Хадж в 2023 году совершили 11 тыс. паломников из Дагестана

В 2022 году паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине из Дагестана совершили 5,8 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Хадж в 2023 году совершили все 11 тыс. паломников из Дагестана, вылетевшие в Саудовскую Аравию. В этом году святые земли в Мекке и Медине посетили почти в два раза больше человек из республики, чем в прошлом году, сообщил ТАСС генеральный директор хадж-оператора Дагестана "Марва-тур" Булат Курбанов.

"В течение десяти дней 11 тыс. человек вылетели из Дагестана. Мы констатируем факт, что хадж состоялся, все благополучно его совершили. Учитывая санкции и ограничения, удалось всем получить визы, реализовать квоту. Были некоторые небольшие сложности, которые удалось разрешить", - сказал Курбанов.

По его словам, в этом году во время хадж-кампании возникли сложности с расселением в палаточном городке на территории долины Мина. "Это те проблемы на которые мы не можем в полной мере повлиять и не можем ускорено решать, к сожалению. <…> Саудовская Аравия выделяет определенное количество мест в зависимости от квоты, выделенной для страны. <…> Когда нам Саудовская Аравия предоставила места в палаточном городе, при подсчетах оказалось, что не хватает несколько сотен мест. От 400 до 600 мест просто отсутствовали", - сказал Курбанов, отметив, что о количестве мест организаторы хаджа узнали за считанные часы до заселения.

Курбанов добавил, что для решения вопроса компания совместно с хадж-миссией России обратились в министерство хаджа, после чего паломникам были выделены дополнительные места. На разрешение вопроса, по его словам, потребовалось около двух-трех дней.

Размещение в отелях Мекки

Отели для паломников из Дагестана были забронированы в нескольких районах Мекки. Предпочтение отдавалось качеству сервиса. Из-за отдаленности от Большой (Заповедной) мечети аль-Харам к святыне был организован трансфер.

Несмотря на сложности, Курбанов отмечает, что в целом паломники делятся положительными отзывами. "Думаю, если подводить итог, хадж прошел достаточно неплохо, учитывая те трудности и сложности, с которых мы начинали", - сказал директор хадж-оператора.

Хадж - один из пяти столпов ислама, представляющий собой совершение обязательного паломничества в Мекку и Медину мусульманами. Его основным событием является один из двух главных исламских праздников Курбан-байрам. Долина Мина - территория, где начинается выполнение обрядов хаджа. Из лагеря в долине в самый важный день хаджа Арафа они отправляются в одноименную долину, где совершат обязательное стояние на горе Арафа.

Ранее сообщалось, что в 2022 году паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине из Дагестана совершили 5,8 тыс. человек.