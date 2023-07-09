Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил особое внимание правительства к вопросам развития этой отрасли

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, отметив, что правительство уделяет серьезное внимание развитию этой отрасли. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Правительство уделяет серьезное внимание развитию этого сектора связи. Реализуется инициированная президентом масштабная программа по модернизации отделений "Почты России". Это позволяет обновлять их рабочие пространства, наполнять полезными сервисами государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

Мишустин особо отметил самоотверженность и героизм сотрудников почты, которые работают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Премьер выразил уверенность, что опыт, мастерство и любовь к профессии помогут решить любые задачи и добиться успехов.

9 июля 2023 года в России отмечается профессиональный праздник - День российской почты. Он празднуется ежегодно с 1994 года во второе воскресенье июля. Дата была установлена указом президента РФ Бориса Ельцина от 16 мая 1994 года, "учитывая роль российской почты в историческом развитии Российского государства".