В Перу ввели режим ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре

По состоянию на май в стране было выявлено около 190 случаев заболевания

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июля. /ТАСС/. Власти Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения в связи с необычным ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщает в воскресенье официальный правительственный вестник - газета El Peruano.

Режим продлится 90 дней. Как указал министр здравоохранения страны Сесар Васкес Санчес, в первую очередь это позволит властям провести срочную закупку 5 тыс. ампул иммуноглобулина, необходимого для лечения таких случаев. "После объявления режима ЧС Минздрав и национальный центр снабжения стратегическими медицинскими ресурсами смогут закупить иммуноглобулины, которые являются дорогостоящими и ранее не могли быть приобретены, поскольку не входят в перечень жизненно важных препаратов", - цитирует его издание. Этих запасов, как полагает министр, должно хватить на обеспечение пациентов необходимым бесплатным лечением на срок до двух лет.

По данным Минздрава, по состоянию на май текущего года в стране было выявлено около 190 случаев синдрома Гийена-Барре, из которых четыре привели к летальному исходу. 147 пациентов выздоровели, 31 продолжает лечение в стационаре. Местные инфекционисты пока не смогли установить причины распространения синдрома, который приводит к прогрессирующей потере чувствительности и работоспособности верхних и нижних конечностей, пишет "Перуано". Есть мнение, что вспышка связана с инфекцией желудочно-кишечного тракта, поскольку у некоторых пациентов потере чувствительности конечностей предшествовали соответствующие симптомы, проявлявшиеся в течение нескольких недель.

Синдром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц. Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Год назад медики обнаружили первые полноценные свидетельства того, что он может возникать после заражения SARS-CoV-2. Они также установили, что некоторые вакцины от COVID-19 повышают частоту его развития.