Рейс из Омска в Сочи задержали почти на 15 часов

Борт в Екатеринбург пассажирам пришлось ожидать 3,5 часа

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Из омского аэропорта задерживается вылет двух рейсов: одного - на 3,5 часа, второго - почти на 15 часов, сообщили в понедельник в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки двух рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" в город Сочи и "РедВинг" в город Екатеринбург", - указано в сообщении.

Вылета в пункты назначения ожидают 240 пассажиров, из них 26 детей. Омской транспортной прокуратурой в аэропорту организованы надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров.

По данным онлайн-табло на сайте омского аэропорта, вылет в Сочи назначен на 22:00 (19:00 мск), в Екатеринбург - на 13:05 (10:05 мск).