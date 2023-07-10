В РФ раскрыли факт уклонения от налогов на 45 млн руб. в рамках госпрограммы и нацпроектов

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники занижали налогооблагаемую базу организации - держателя государственных контрактов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ раскрыли факты уклонения от налогов представителями коммерческой организации, выполняющей работы в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа и двух нацпроектов, ущерб составил свыше 45 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве и сотрудниками ФСБ России раскрыты факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Пресечена противоправная деятельность представителей коммерческих организаций, выполнявших работы в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года", а также национальных проектов "Образование" и "Демография", - сказала она.

По словам Волк, по предварительным данным, злоумышленники занижали налогооблагаемую базу организации - держателя государственных контрактов. Для этого они оформляли формальные сделки с подконтрольными юридическими лицами и вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения. "В результате в бюджет не поступило 45 млн рублей налога на прибыль и налога на добавленную стоимость", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Полицейские при силовой поддержке спецназа ФСБ России и Росгвардии в Москве, Московской области, Ингушетии и Ставропольском крае провели обыски. Обнаружены и изъяты деньги, ценности, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В пресс-службе СК добавили, что злоумышленниками оказались лица из числа руководства компании "Инвесттрейдсервис". В период с 2018 по 2020 год они, используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними фиктивный документооборот. "При этом фиктивные организации фактически работы и услуги для ООО "Инвесттрейдсервис" не выполняли, товары не поставляли", - отметили в ведомстве. Противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря работе следователей столичного СК совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и ФНС России.