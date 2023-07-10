В Египте осенью начнет работать филиал Петербургского госуниверситета

Прием абитуриентов стартует в начале августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) откроется в Египте осенью 2023 года, прием абитуриентов начнется в августе, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"В СПбГУ состоялось подписание учредительных документов о создании филиала Санкт-Петербургского университета в Каире в партнерстве с группой компаний "Модерн Групп". Подписи поставили первый проректор СПбГУ Елена Чернова и генеральный директор ГК Валид Мухаммад Набиль Даабас. <...> Прием абитуриентов стартует в начале августа, после объявления результатов выпускных экзаменов. Также в ближайшее время будет определена комиссия, которая посетит Египет для обсуждения вопросов, связанных с подбором профессорско-преподавательского состава", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на начальном этапе филиал будет специализироваться на подготовке кадров в области медицины - "Лечебное дело", "Фармация", "Сестринское дело", "Стоматология" и "Физиотерапия". В дальнейшем планируется развивать образовательные программы, актуальные для экономики Египта и Ближнего Востока, включая "Экономику", "Менеджмент", "Искусственный интеллект и машинное обучение". Дипломы будут выдаваться в соответствии с образовательными стандартами СПбГУ и общепринятыми международными стандартами качества.

По данным пресс-службы, к окончанию первого учебного года в Новом Каире завершится строительство корпусов, в которых разместится университет.

"Экспорт российского образования - одна из приоритетных для нас задач, поставленных в свое время президентом Российской Федерации и министром науки и высшего образования. <...> Создаваемый университет является одним из проектов российско-египетского стратегического партнерства и, безусловно, обеспечит региональное экономическое и социальное развитие как Египта, так и Российской Федерации", - привели в пресс-службе слова первого проректора СПбГУ Елены Черновой.

По ее словам, "Модерн Групп" является одной из крупнейших компаний в Египте, которая специализируется на предоставлении услуг в сфере образования, индустрии фармакологии и строительства. У компании есть прямые соглашения с Министерством здравоохранения Арабской Республики Египет, что позволит готовить медиков по программам СПбГУ на высоком профессиональном уровне.