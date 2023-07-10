Единственный в Белозерске храм на граните по проекту Баженова передали РПЦ

Храм восстановят

ТАСС, 10 июля. Церковь Иоанна Предтечи начала XIX века, единственный в Вологодской области храм на гранитном фундаменте и по проекту великого русского архитектора Василия Баженова, передали Русской Православной церкви. Храм будет восстановлен, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Вологодской области.

"Ранее объект находился в казне области и использовался религиозной организацией по договору безвозмездного пользования. Передача объектов религиозного назначения в собственность православных религиозных организаций позволяет возрождать их и совершать в них православные обряды, торжественные молебны для прихожан, а также принимать паломнические и туристические группы", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Сергея Сорокина.

Православный приход храма пророка Иоанна Предтечи, которому передана церковь, заключил договор с генеральным подрядчиком на разработку проекта по восстановлению и проведению реставрационных работ. Работы проведут за счет благотворительных фондов, которые уже откликнулись на просьбы помочь восстановить храм, а также на пожертвования прихожан.

По данным областного департамента имущественных отношений, каменная церковь Иоанна Предтечи была построена в Белозерске в 1810 году на средства одного из богатейших белозерских купцов Ивана Горина и его братьев, которые задумали возвести величественный храм. Его установили к востоку от белозерского городища, в центре небольшой площади. Храм поставили по проекту известного архитектора Василия Баженова, который создал Большой Кремлевский дворец, дворцово-парковый ансамбль в Царицыно, Михайловский замок и другие объекты по заказу императорской семьи.

Основанный в 862 году город Белозерск входит в список исторических поселений федерального значения. Это один из городов, где зарождалось государство российское. Сохранилось 53 объекта культурного наследия, самый известный - Белозерский кремль, на территории которого целиком сохранился единственный на сегодня в России кремлевский земляной вал и ров - уникальное оборонительное сооружение конца XV века.