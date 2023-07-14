Орешек для гурмана. Как плоды каштана могут украсить стол

Съедобные каштаны можно приготовить по-разному: их жарят на огне, из них делают суп и даже десерты. О том, как какие каштаны можно есть, какие могут нанести вред человеку и как приготовить каштан в домашних условиях, — в материале ТАСС

Родом из Средиземноморья

Каштан относится к роду деревьев семейства буковых. Это одно из древнейших растений на земле, появившееся несколько тысячелетий назад. Известно, что выращивать их начали задолго до нашей эры в Греции. О греческом происхождении каштана говорит и его международное научное название — Castanea, что в переводе с греческого означает "сладкий каштан". По преданию, в древние времена вокруг первого каштанового дерева, плоды которого местные жители считали настоящим лакомством, даже возник одноименный город Кастанея. В дальнейшем главным популяризатором каштана стал Александр Македонский, который, куда бы ни прибыло его войско, всюду высаживал каштановые деревья. Согласно преданиям, знал Македонский и как готовить съедобный каштан. По легенде, греческая армия не раз выживала в долгих походах на каштановых запасах.



Любовь выдающегося полководца к каштанам легко объяснима. Во-первых, это очень красивое дерево, которое во время цветения выглядит весьма нарядно и празднично, во-вторых, из его плодов можно приготовить множество полезных, вкусных и интересных блюд.

Какие каштаны можно есть

Самым распространенным видом считается каштан съедобный (он же настоящий, посевной или благородный), растущий на деревьях в Америке, Европе, Африке, Юго-Восточной Азии, в Крыму и Закавказье.

Древесина настоящего каштана считается одной из самых лучших в мире — она весьма прочна, ее часто используют для изготовления самых разнообразных столярных изделий: от мебели до небольших приусадебных построек, которые, например, до сих пор часто встречаются в старых абхазских домах.

Плод каштана представляет из себя орех, покрытый темно-коричневой скорлупой, с желтоватой мякотью внутри. Особенно каштановые плоды популярны в Италии, Испании и Франции, где местные гурманы ежегодно в каждый третий вторник октября отмечают особенный праздник — День каштанов. Кроме этого, у корсиканцев есть обычай, согласно которому во время свадьбы родные невесты в дополнение к основному приданому должны приготовить к праздничному столу 22 блюда из каштанов.

Устроить каштановое пиршество в Москве или других российских городах тоже возможно, для этого нужно пойти на ближайший крупный рынок или в супермаркет. Главное — не пытаться приготовить в домашних условиях каштаны, которые растут на улицах городов. Это каштан конский, его плоды несъедобны.

Чтобы разобраться, какие каштаны можно есть, а какие нет, необходимо в первую очередь взглянуть на листья дерева, на котором они растут. У настоящего (съедобного) они продолговатые и одиночные, а у конского — "пятерня". Еще одно различие — иголки, которыми усеяна оболочка ореха. У конского каштана они мягкие, можно погладить без риска уколоться, а у съедобного, наоборот, твердые и острые, что может запросто привести к ранению руки. Также понять, какие каштаны съедобные, можно и по их форме. Конский — полностью округлый, у съедобного — заостренный кончик.



Каштановые орехи, растущие на городских улицах, едят лишь в некоторых регионах Южной Франции, Испании и Италии. Бывает, в городах этих стран даже встречаются специальные знаки, предупреждающие о сезонном падении каштанов. Как правило, каштанопад случается поздней осенью и для местных жителей это настоящий праздник. Средняя цена килограмма съедобных каштанов в Ломбардии (область на севере Италии) — около €3, а в сезон разрешается собирать урожай прямо на улицах. Также на севере Италии до сих пор существуют старейшие в Европе каштановые леса, где итальянцы, прихватив с собой корзинки, бывают целыми компаниями.

Распространенные виды каштанов

Кроме конского и съедобного в мире существует еще несколько видов каштанов. Австралийский (Castanospermum australe), или комнатный, каштан широко распространен на Австралийском континенте. Чаще всего его можно встретить вдоль берегов рек на влажных, плодородных почвах. Комнатная версия Castanospermum australe едва достигает 2 м в высоту и может быть выращена в домашних условиях. Пожалуй, единственный, но весьма существенный недостаток этого вида каштанов — несъедобность его плодов.

Еще один красивый, но несъедобный — красный каштан. Взрослое растение достигает 25 м в высоту, любит влажные, питательные почвы, требует ухода в виде регулярной подкормки удобрениями, полива и опрыскивания кроны. Зато во время бурного цветения, как правило, с апреля по июнь, крону красного каштана украшают россыпи крупных ярко-красных цветов.

Гвинейский каштан насчитывает 24 вида, однако только три из них имеют съедобный плод — овальную ягоду, внутри которой находятся съедобные семена.

Каштан городчатый, или японский, растет в горных лесах Японии, Китая и Кореи. Дерево (до 15 м в высоту) является декоративной ценностью и охраняется законом, который, однако, не запрещает жителям азиатских стран лакомиться его плодами, богатыми крахмалом, жирами, белками и сахаром.

Высоко ценят азиатские гурманы и плоды китайского каштана, на основе которого создано множество традиционных рецептов. Сырые орехи (на вкус напоминают обычные незрелые орехи) обычно едят с зеленью и мясом. Также из китайского каштана делают суфле, пироги, кексы и хлеб.

Плоды разных видов каштанов отличаются друг от друга формой и размерами. Каштаны, которые можно встретить на юге России, довольно мелкие, не больше грецкого ореха. В Европе встречаются разновидности размером с теннисный мяч. Такие гиганты считаются настоящей экзотикой, особенно ценятся местными мастерами кулинарии и редко экспортируются.

Японские каштаны из префектур Хёго и Киото — с куриное яйцо и так богаты сахаром, что порой без всяких добавок служат японцам отличным десертом.

Как готовить каштан на огне

По пищевой ценности блюда из каштанов не уступают рису и картофелю, они очень сытные. Нейтральный вкус плодов подходит для приготовления закусок, салатов, супов. Каштановые плоды едят и с солью, и с сахаром.

Самый популярный в мире способ приготовления каштанов — пожарить плоды на открытом огне. Жареные каштаны получаются невероятно ароматными.

Подготовка к жарке начинается с выбора каштанов. Каштаны для жарки должны быть спелыми, крупными, без повреждений и пятен. Еще необходимо убедиться, что каштаны имеют внутри достаточно влаги, только так они будут сочными и ароматными. Сухие после обжарки получатся жесткими и безвкусными.

Для жарки каштанов на открытом огне необходим гриль или мангал, а также специальная гриль-сковорода. Перед тем как выложить на нее орехи, каждый из них необходимо надрезать, чтобы в процессе обжаривания они не начали взрываться, разлетаясь на мелкие осколки. На следующем этапе плоды каштана необходимо замочить в холодной воде на два-три часа. Затем их можно выкладывать на сковородку и обжаривать до тех пор, пока скорлупа не начнет отделяться от ядра ореха. Если оно стало мягким, блюдо готово.

Как варить каштаны

Рецепт приготовления вареных каштанов прост. Перед варкой каштаны нужно хорошенько промыть под краном, затем погрузить в кастрюлю с холодной водой и оставить на 15 минут. После этого емкость с плодами можно переместить на конфорку и довести до кипения. Через пять минут необходимо слить кипяток, вновь наполнить кастрюлю холодной водой и оставить вариться до готовности. Обычно на то, чтобы сварить каштановые орешки, уходит не больше четверти часа.

Проверить вареные каштаны на готовность просто — необходимо проткнуть их ножом или разрезать пополам. Ядро плода должно быть мягким. Главное — успеть подать отварные каштаны горячими. Остывшие быстро теряют вкусовые качества.

Что еще делают из каштана

Вареные каштановые плоды можно использовать в качестве закуски или гарнира к мясному угощению. Еще каштановое пюре может стать основой для десерта. Некоторые повара добавляют его в пирожные, торты и конфеты. Например, во Франции знают, как быстро приготовить из каштана два популярных сладких блюда. Первое называется марон глясе (Marron glacé). Несколько каштанов очищают от скорлупы и варят в сахарном сиропе, после чего несколько дней сушат. В итоге получается хрустящее пирожное, считающееся во Франции деликатесом. Второй рецепт — монблан о марон (Mont-Blanc aux marrons) — сладкое каштановое пюре. Орехи отвариваются и отправляются в блендер, а затем в получившуюся массу добавляется сахар.

Готовые каштаны довольно хорошо хранятся, их можно употреблять в пищу в течение одного месяца. При покупке плодов в супермаркете важно обращать внимание на срок хранения, указанный производителем на упаковке. При его превышении вкус продукта сделается невыразительным из-за консервантов.