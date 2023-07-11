В горах Ингушетии в августе пройдет туристско-образовательный лагерь "Бейни"

Целью проекта является популяризация культуры туризма среди молодежи, а также обучение навыкам работы, необходимым для проведения туристских мероприятий на природе

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь "Бейни-2023" пройдет в августе в горах Ингушетии. Проект будет состоять из четырех смен, в которых примут участие 240 человек из регионов РФ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по делам молодежи региона.

"Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия объявляет о старте приема заявок для участия во всероссийском проекте. Проект "Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь Бейни-2023" представляет из себя 4-х сменную высокогорную образовательную площадку, которая соберет 240 организаторов молодежного туризма со всего Кавказа и России. Это студенты туристических факультетов, начинающие представители турбизнеса, волонтеры гостеприимства и тревел-блогеры", - говорится в сообщении.

Как сообщается, целью проекта является популяризация культуры туризма среди молодого поколения, а также обучение молодежи навыкам работы, необходимым для развития туризма и проведения туристских мероприятий в природной среде.

"Участников ждет углубленная учебная программа с внедрением практико-ориентированной модели обучения, которая разрабатывается совместно с профильными государственными объединениями, представителями туристического бизнеса и образовательными организациями в сфере туризма", - передает пресс-служба слова председателя комитета молодежи региона Адама Мальсагова.

В пресс-службе добавили, что все четыре смены пройдут в течение августа. Проект будет реализован при грантовой поддержке "Росмолодежь. Гранты".