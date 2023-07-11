В Сергиевом Посаде 15 и 16 июля пройдет патриотический фестиваль-конкурс "Сердце России"

В конкурсе предусмотрены номинации в детской и взрослой возрастных категориях: авторская песня, авторская поэзия, вокал, ансамбли и хоры

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Областной православный патриотический фестиваль-конкурс "Сердце России" состоится в деревне Березняки Сергиево-Посадского городского округа 15 и 16 июля, целью мероприятия является развитие национальной культуры и патриотического воспитания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"15 и 16 июля в СДК "Юность" д. Березняки Сергиево-Посадского городского округа пройдет XIX областной православный патриотический фестиваль-конкурс "Сердце России". Цель фестиваля - поддержка и развитие российской национальной культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение его к культурным и духовным ценностям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе предусмотрены номинации в детской и взрослой возрастных категориях: авторская песня, авторская поэзия, вокал, ансамбли и хоры. Также предусмотрен специальный диплом и приз за лучшее исполнение произведений о героях СВО "Zа Наших".

В министерстве подчеркнули, что в фестивале примут участие более 300 участников из 19 городских округов Подмосковья, а также из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Перми и Брянска.