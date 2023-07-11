Госдума установила 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции

Как отмечали авторы инициативы, эта операция 1944 года стала "одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во II и III чтениях законопроект, устанавливающий новый день воинской славы 12 мая - День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в феврале 2019 года. Поправками дополняется закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Как отмечали авторы инициативы, Крымская наступательная операция 1944 года стала "одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров".

"Принятие федерального закона будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине", - отмечали авторы инициативы в пояснительной записке.