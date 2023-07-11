11 июля, 20:58
"Иннопром"

В Египте и Турции откроют филиал образовательного центра МИФИ при поддержке Росатома

Заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации Татьяна Терентьева назвала одной из целей этого решения увеличение доли российского образования на ядерном рынке смежных технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Филиал МИФИ, направленный на развитие ядерного и смежного образования, планируется открыть в странах-партнерах, в том числе в Турции и Египте. Об этом сообщила заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева на круглом столе "Критерии эффективности образования. Взгляд работодателей" международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"В этом году состоится первый выпуск филиала НИЯУ МИФИ в Узбекистане, созданного при поддержке Росатома, и сегодня ведутся переговоры об открытии филиалов в Египте и Турции. Одна из целей международного проекта, реализуемого совместно с Министерством науки и высшего образования - увеличение доли нашего образования на ядерном рынке смежных технологий", - сказала она.

По словам Терентьевой, в настоящее время также формируется международный центр ядерного образования в Обнинске. "Мы считаем, что он имеет хороший экспортный потенциал, сейчас там учатся порядка 1,5 тыс. иностранцев из более чем 65 стран", - добавила она.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия. 

Теги:
ТурцияЕгипетРоссия"Иннопром"
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