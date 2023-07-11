Каспийский медиафорум в Астрахани пройдет 20 сентября

По словам главы региона Игоря Бабушкина, его темой станут общественная дипломатия и социальные медиа, как факторы сближения народов

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Каспийский медиафорум в Астрахани, куда ежегодно съезжаются медиаспециалисты из разных стран, пройдет 20 сентября. Об этом сообщил во вторник в рамках встречи с послом Ирана в России Каземом Джалали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Во вторник в Астраханской области работает иранская делегация во главе с послом Ирана в России Каземом Джалали. В состав делегации также входят представители совместной Российско-Иранской торговой палаты, иранской съемочной группы документального фильма об отношениях с Астраханской областью "Море добра".

"20 сентября у нас в Астрахани состоится наш традиционный Каспийский форум. В этом году его темой станут общественная дипломатия и социальные медиа, как факторы сближения народов", - сообщил Бабушкин, пригласив Джалали стать почетным гостем форума.

В ходе рабочей встречи с послом обсуждались вопросы сотрудничестве Астраханской области и Ирана в торговле, логистике, судостроении, гуманитарной сфере. Особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора Север - Юг и связанным с этим маршрутом проектам.

"Мы находимся на золотом периоде развития ирано-российских отношений - и роль Астраханской области в этих отношениях ведущая. Воспринимаем Астраханскую область как место прямого соединения между нашими государствами. Самым ярким примером и символом наших отношений может стать усовершенствование МТК Север - Юг", - отметил Джалали.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. В 2022 году в форуме приняли участие более 500 специалистов медиасферы из разных стран.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.