В МЧС предупредили о возможной деформации рельсов в Сибири и на Урале из-за жары

Также специалисты ВНИИ ГОЧС отметили риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и электроэнергии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сообщили о возможных деформациях рельсов из-за жары в нескольких регионах РФ.

"Специалисты института отмечают, что в южных субъектах Уральского федерального округа, на территории Республики Башкортостан, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей, сохраняется продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3-8 градусов выше средних климатических значений. В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна", - говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Ранее институт сообщал, что возможны подтопления в районе Читы, в районах населенных пунктов Нижнеудинск, Слюдянка и Ангарск Иркутской области. В южной части этого региона высока вероятность схода селевых потоков. В Краснодарском крае возможно повышение уровня воды в реке Кубань до неблагоприятных отметок. В Якутии на реке Лене на участке Покровск - Якутск - Кангалассы возможно подтопление низменностей.

Также вероятно ухудшение обстановки с природными пожарами на западе Чукотки, юге Магаданской области, центральной и западной частях Якутии, на севере Хабаровского и Забайкальского краев. Там ожидается сильный ветер с порывами свыше 18 м/с. "Кроме того, возникновение единичных очагов природных пожаров, с учетом чрезвычайных и высоких классов пожарной опасности, прогнозируется в отдельных районах Омской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, юга Уральского и Приволжского федеральных округов, в Астраханской, Ростовской и Мурманской областях", - добавили в институте.

Во второй декаде июля из-за сильного ветра и осадков прогнозируются сбои в работе транспорта и энергоснабжении на территории Сахалинской и Иркутской областей, Бурятии, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.