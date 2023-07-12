В Алма-Ате 13 июля откроют памятник Александру Невскому

Событие приурочено к 20-летию учреждения православной церкви Казахстана

АСТАНА, 12 июля. /ТАСС/. Открытие памятника Александру Невскому перед названным в его честь собором пройдет 13 июля в Алма-Ате. Об этом сообщили в информационном отделе митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане.

"13 июля 2023 года по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с доброго согласия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоится открытие и освящение памятника благоверному великому князю Александру Невскому. Монумент украсит собой площадь перед Александро-Невским собором", - говорится в сообщении.

Событие приурочено к 20-летию учреждения православной церкви Казахстана. "Участниками торжества станут архипастыри и духовенство православной церкви Казахстана, представители государственной власти Республики Казахстан и Российской Федерации, дипломаты, общественные деятели, лидеры традиционных конфессий. Освящение памятника совершит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр", - пояснили в информационном отделе.

Отмечено, что установка монумента Александру Невскому станет данью его миротворческим и дипломатическим трудам. "История свидетельствует о том, что, путешествуя в столицу монгольской империи Каракорум, он неоднократно посещал Великую степь и те места, где ныне стоит город Алматы. Его миссия была связана с развитием межцивилизационного диалога на просторах Евразии, установлением дипломатических связей между славянскими и тюркскими народами", - говорится в сообщении.

Об Александре Невском

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, самые известные из которых - в Невской битве (1240 г.) и в битве на Чудском озере (1242 г.), получившей название "Ледовое побоище", а также прославился как политик и дипломат. Способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. В 1547 году был канонизирован как благоверный князь.

В 1724 году по приказу Петра I мощи князя Александра Невского были перенесены из Рождественского монастыря во Владимире в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2017 года в Алма-Ате началось строительство храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. В декабре 2019 года в нем прошло первое богослужение.