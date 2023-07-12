СМИ: российский вертолет использовали при спасении пострадавшего в ДТП в Зимбабве

Холдинг "Вертолеты России" передал стране 18 "Ансатов" в мае 2022 года

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Легкий многоцелевой вертолет "Ансат", переданный российской корпорацией "Ростех" Зимбабве весной прошлого года, использован при спасении человека, пострадавшего в ДТП в районе города Бандура в центральной части страны. Об этом сообщила в среду газета The Herald.

По ее данным, российские и зимбабвийские врачи, которые находились на борту вертолета, оказали экстренную помощь получившему ранение 54-летнему человеку на месте аварии. Он доставлен в больницу столицы Хараре для дальнейшего лечения. Персональные данные пострадавшего не раскрываются.

Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал Зимбабве 18 "Ансатов" в мае минувшего года. Эти вертолеты, изготовленные на Казанском вертолетном заводе, призваны сформировать основу санитарной авиации африканского государства. До конца текущего года, по данным газеты, в республику доставят еще 14 таких вертолетов. Всего до 2025 года планируется поставить Зимбабве 60 российских вертолетов.