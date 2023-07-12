Минздрав намерен охватить профосмотрами не менее 1 млн взрослых в новых регионах

Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что профилактические осмотры уже проводятся в поликлиниках ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России рассчитывает охватить профилактическими осмотрами не менее 1 млн взрослых жителей новых регионов России. Об этом в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"По проведению профилактических медицинских осмотров взрослого населения. Мы планируем в Новороссии не менее 1 млн человек взрослого населения охватить - городское, сельское население, организованные коллективы", - сказал он.

Говоря об организации обследования, Мурашко пояснил, что речь идет о расширенном скрининге, в том числе с акцентом на злокачественных, наиболее часто встречающихся заболеваний.

"Мы видим, что там чуть выше уровень заболеваемости туберкулезом, поэтому нам на этом нужно сделать акцент - выявить, охватить лечением. Потому что во всех субъектах Российской Федерации сегодня снижается и смертность, и заболеваемость, и мы новые препараты ввели в этом году. Увеличить [нужно] схему лечения - что реально помогает", - сказал министр.

Мурашко добавил, что министерство разработало соответствующие планы, профилактические осмотры уже проводятся в поликлиниках ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он отметил востребованность этого направления у местных жителей.

"Никогда не делали, наверное?" - спросил у министра Путин. Мурашко ответил, что профилактическое направление на территории было упущено.