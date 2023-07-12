В Екатеринбурге открылось консульство Южно-Африканской Республики

Почетный консул ЮАР Сергей Мазуркевич добавил, что у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества в сфере промышленности и туристической отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Офис почетного консула Южно-Африканской Республики (ЮАР) открылся в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Сегодняшнее событие является наглядным подтверждением дружественных отношений, которые много лет объединяют Россию и Южную Африку. Говоря о диалоге на региональном уровне, он интенсивен и многоформатен. Мы рады, что в Екатеринбурге открыт офис почетного консула Южно-Африканской Республики. <…> Подтверждаю готовность правительства Свердловской области активно участвовать в проектах, направленных на укрепление нашего сотрудничества", - цитирует департамент первого заместителя губернатора региона Алексея Шмыкова.

Отмечается, что назначение на эту должность получил генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич. В торжественной церемонии также приняли участие посол ЮАР в России и Республике Беларусь Мзувукиле Макетука, представитель министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

Почетный консул ЮАР в Екатеринбурге Сергей Мазуркевич добавил, что у России и ЮАР есть много общего, несмотря на разделяющее страны расстояние. В частности, есть большой потенциал для сотрудничества в сфере промышленности и туристической отрасли. "На сегодняшний день ряд совместных проектов уже находится в стадии проработки. Они предполагают широкий спектр развития межгосударственных отношений", - сказал он.