Почти половина опрошенных украинцев, прибывших в ФРГ с начала СВО, хотели бы там остаться

В настоящее время право украинских беженцев на пребывание на территории Германии ограничено мартом 2024 года

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Почти половина украинцев, прибывших в ФРГ после начала специальной военной операции (СВО) РФ в феврале 2022 года, хотели бы остаться в Германии на длительный срок, следует из опубликованных в среду результатов опроса, проведенного немецкими исследовательскими центрами.

44% украинцев выразили желание остаться в Германии еще на несколько лет или навсегда. Этот показатель вырос на 5 п. п. по сравнению с 2022 годом, когда опрос украинских беженцев проводился впервые. 38% опрошенных планируют вернуться на родину по завершении конфликта. Как отмечают эксперты, определяющими факторами, влияющими на планы респондентов, стали семейное положение и уровень социальной интеграции.

Опрос показал, что уровень занятости украинских беженцев в 2023 году остался почти неизменным по сравнению с 2022 годом. В 2023 году 18% опрошенных в возрасте от 18 до 64 лет заявили, что у них есть работа. Летом 2022 года этот показатель составлял 17%.

Опрос проводился германским Институтом исследований занятости (IAB), Федеральным институтом демографических исследований ФРГ (BiB), Исследовательским центром Федерального ведомства по миграции и беженцам Германии (BAMF-FZ) и Немецким институтом экономических исследований в Берлине (DIW Berlin) с января по март 2023 года. Были опрошены порядка 7 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 70 лет.

В настоящее время право украинских беженцев на пребывание на территории ФРГ ограничено мартом 2024 года. Будет ли этот срок расширен и насколько, пока неясно.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Германия приняла более миллиона украинских беженцев с начала конфликта на Украине. ФРГ находится на третьем месте по числу принятых украинцев после России (2,9 млн человек) и Польши (1,6 млн).