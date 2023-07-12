12 июля, 13:31

На востоке Москвы в Сиреневом саду пройдет лекция от ландшафтного дизайнера

На встрече участники узнают о том, что нужно делать в саду и что делать нельзя в середине лета

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Лекция от профессионального ландшафтного дизайнера пройдет в Сиреневом саду на востоке Москвы. Об этом сообщает в среду префектура Восточного административного округа столицы.

"В четверг, 13 июля, состоится лекция от ландшафтного дизайнера Измайловского парка Елены Марковой, на встрече участники узнают о том, что нужно делать в саду и что делать нельзя в середине лета", - сказали в префектуре со ссылкой на пресс-службу сада.

Как ожидается, эксперт также поделится своими советами и секретами по уходу за растениями.

Однако, организаторы заметили, что уроки могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. 

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