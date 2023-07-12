В Москве детям расскажут об истории района Капотня на пешей экскурсии

Мероприятие состоится 13 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Историю района Капотня на юго-востоке Москвы расскажут детям во время пешей экскурсии, которую организует местная библиотека. Об этом сообщает в среду префектура Юго-Восточного административного округа мегаполиса.

"Сотрудники библиотеки №134 приглашают юных жителей 13 июля на пешеходную экскурсию "Лето в Капотне", в окружении зелени и естественных ландшафтов экскурсанты отправятся в парк на берег реки Москвы", - сказали в префектуре со ссылкой на пресс-службу библиотек и культурных центров округа.

Как ожидается, экскурсию проведет профессор истории Александр Черемин. "Он расскажет об истории района и о появлении парка на набережной, который стал визитной карточкой не только района, но и Москвы", - сказали в префектуре. Здесь также подчеркнули, что экскурсия будет бесплатной.