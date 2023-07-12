В Петербурге пройдут памятные мероприятия к 25-летию захоронения останков царской семьи

Помимо традиционных мероприятий, петербуржцев также ожидает и специальная программа от Музея политической истории России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Памятные мероприятия к 105-й годовщине гибели семьи императора Николая II и 25-летию захоронения останков царской семьи пройдут в Санкт-Петербурге 17 июля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова отметив, что памятный день начнется для собравшихся с выстрела пушки Петропавловской крепости.

"Начнется день с выстрела пушки Петропавловской крепости, выстрел произведет председатель Геральдического совета при президенте РФ - государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов. В два часа дня в Петропавловском соборе будет ежегодный традиционный молебен, который будет проходить в Центральном зале Петропавловского собора и будет называться "Имена Убиенных". Если 25 лет назад в поминальной службе их имена не назывались, то сейчас они будут называться", - сказала Логунова.

По ее словам, помимо традиционных памятных мероприятий с возложением цветов к гробнице последней императорской семьи собравшихся в этом году также будет ожидать показ уникальных документальных кадров с церемонии 1998 года. Завершится цикл мероприятий общедоступным карильонным концертом на Соборной площади.

Важность этого события для страны и города отметил также в своем выступлении губернатор Санкт-Петербурга (1996 - 2003) Владимир Яковлев. "Это событие исторической важности как для России, так и для Санкт-Петербурга. Конечно, внимание к Санкт-Петербургу в тот момент было большое, могу сказать, что упокоение царской семьи - это было одно из важнейших событий - это "примирение поколений" было важно для нового Российского государства", - подчеркнул Яковлев.

Помимо памятных мероприятий, 17 июля петербуржцев также ожидает и специальная программа от Музея политической истории России, но уже двумя днями позже. 19 июля здесь пройдет эксклюзивная экскурсия о том, какой была политика при Николае II, с лекцией выступит Георгий Вилинбахов, а финальным аккордом станет концерт хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.

17 июля 2018 года исполняется 100 лет со дня гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего императора и его семью.