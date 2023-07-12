В Арктике в августе проведут смену экипажа ледостойкой платформы "Северный полюс"

Судовой экипаж заменят, но основной состав команды ученых продолжит работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Смена экипажа первой в мире самодвижущейся ледостойкой платформы (ЛСП) "Северный полюс", находящейся в дебютной экспедиции, пройдет в августе этого года. Для этого в Северный Ледовитый океан направят научно-экспедиционное судно "Академик Трешников", сообщили журналистам в среду в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

"Маршрут НЭС "Академик Трёшников" будет пролегать через Мурманск, откуда в первых числах августа судно отправится в направлении архипелага Земля Франца Иосифа. К дрейфующей станции "Северный полюс-41" судно подойдет в начале второй декады августа, а еще через две недели вернется в порт Санкт-Петербург", - рассказали в пресс-службе.

Дрейф вмороженной в крупную льдину платформы "Северный полюс", обеспечивающей научную экспедицию "Северный полюс-41", начался девять месяцев назад. От точки старта в районе Новосибирских островов экспедиция уже прошла расстояние более 2,5 тыс. км. По плану, после выхода в свободные ото льда воды Гренландского моря ЛСП "Северный полюс" своим ходом должна вернуться в Мурманск.

"Дрейф полярной станции "Северный полюс-41" проходит сравнительно быстро, но, по нашим расчетам, экспедиция сможет проработать во льдах еще несколько месяцев. Поэтому было принято решение о дополнительном оснащении станции и расширении программы научных исследований. Судовой экипаж ледостойкой платформы будет заменен, но основной состав команды ученых продолжит работу", - сообщил журналистам директор института Александр Макаров.

Помимо ротации полярников ЛСП "Северный полюс", НЭС "Академик Трешников" решит еще одну важную задачу - судно доставит научных специалистов на архипелаг Земля Франца Иосифа для реализации программы по изучению вечной мерзлоты на его островах.

Об экспедиции

Экспедиция "Северный полюс-41" стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция "Северный полюс" ("Северный полюс-1") начала работу 21 мая 1937 года. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.

В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции "СП-40" эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет. В 2022 году программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне - экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс".

Первая в мире ЛСП "Северный полюс" предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться в порт. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах.