В Москве спасли зрение новорожденной девочке с экстремально низким весом

Вес ребенка при рождении составлял 490 гр

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Врачи Филатовской детской больницы спасли зрение новорожденной девочке с экстремально низким весом, она родилась на шестом месяце. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В департаменте уточнили, что в Филатовскую детскую больницу поступила недоношенная новорожденная девочка с тяжелой патологией зрения. Она родилась на 23-й неделе беременности и не могла самостоятельно дышать. Ее вес при рождении был экстремально низким и составлял всего 490 гр.

"Выхаживание началось в больнице другого города, постепенно состояние девочки улучшалось, нормализовалась функция дыхания, однако через месяц ей был поставлен диагноз - "ретинопатия недоношенных". <…> В операционной специализированного глазного отделения ей было успешно выполнено введение препарата в стекловидное тело. Сейчас девочка хорошо себя чувствует и постепенно прибавляет в весе", - сказали в пресс-службе.

В департаменте пояснили, что ретинопатия недоношенных - тяжелая патология зрения у детей, родившихся раньше срока. Сразу же после постановки диагноза было решено везти девочку в Москву, к врачам Филатовской детской больницы. К этому времени она все еще весила менее 1 кг. На подготовку к операции и ее проведение у врачей было не больше 72 часов, далее последствия для зрения могли быть уже необратимыми.

По словам врачей больницы, частота ретинопатии в детской офтальмологии напрямую зависит от степени недоношенности ребенка. Так, у детей с массой тела менее 1,5 кг патология сетчатки развивается примерно в 50% случаев, менее 1 кг - в 50-70%, менее 700 граммов - в 90%. Однако если лечение ретинопатии у недоношенного ребенка было начато своевременно, и зона поражения сосудов была не слишком обширной, зрение удается сохранить полностью.

"Наши специалисты имеют огромный опыт лечения ретинопатии недоношенных и постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Этому способствует в том числе стремительное развитие технологий. Так, если раньше для предотвращения аномального сосудистого роста использовались только лазерокоагуляция и криокоагуляция, то сейчас стало возможным применение лекарственных средств. Специальный препарат, препятствующий разрастанию тканей организма, вводится непосредственно в стекловидное тело глаза. Такую процедуру может выполнять только опытный специалист - офтальмохирург. Это, конечно, более щадящая и менее травматичная операция. Однако решение о методе терапии принимается в каждом случае индивидуально", - поделилась заместитель главного врача ДГКБ им. Филатова Оксана Монахова.