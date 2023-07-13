Посетителей парка "Сокольники" в Москве научат основам экстренной помощи

Мероприятие проведут 15 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мероприятие "День первой помощи" проведут в парке "Сокольники" в Москве 15 июля, в рамках него посетители узнают основы оказания экстренной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка".

"В парке "Сокольники" на пересечении Большого круга и Песочной аллеи 15 июля уже в 10 раз состоится ежегодное мероприятие "День первой помощи". Его цель - обучить горожан основам экстренной помощи окружающим. Получив важные знания и навыки, каждый при необходимости сумеет выполнить простейшие действия, которые помогут устранить угрозу жизни пострадавшего, облегчить его страдания и предупредить дальнейшие повреждения и возможные осложнения", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что с 15:00 до 19:00 посетителей парка ждут теоретические и практические занятия, которые проведут инструкторы-методисты программы "Первая помощь", инструкторы детских курсов по программе "Первые шаги в первой помощи" и инструкторы курса "Базовые реанимационные мероприятия с применением автоматических наружных дефибрилляторов Национального совета по реанимации".

В течение всего мероприятия на площадке будет работать детский сектор, где ребят также ждут мастер-классы, конкурсы, мини-игры с элементами обучения оказанию первой помощи. С детьми будут заниматься профессиональные инструкторы-педагоги.

"Ежегодно "День первой помощи" собирает вокруг себя около тысячи посетителей и приносит большую просветительскую пользу обществу. Вход свободный", - добавили в пресс-службе.