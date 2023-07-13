В Избербаше вдвое увеличили количество ремонтируемых дорог

Также в городе в 2023 году планируют завершить строительство трех дошкольных образовательных учреждений

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Количество ремонтируемых дорог в Избербаше увеличили вдвое в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил мэр Избербаша Магомед Исаков.

"В рамках программы ремонта и капремонта автомобильных дорог на 2023 год в Избербаше предусматривали ремонт 20 улиц. В прошлом году отремонтировали только 10", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в рамках прямого эфира ЦУР Дагестана Исаков отметил, что на этот год в Избербаше запланировано завершить строительство трех дошкольных образовательных учреждений. "В текущем году планируется завершить строительство трех детских садов: на 100 мест в районе целебного источника "Горячка", на 250 мест в поселке Приморский и на 250 мест в поселке "Рыбный", - добавил Исаков.