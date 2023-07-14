Смерть дочери Пресли вызвали осложнения после операции по снижению веса

По заключению судмедэкспертов, певица перенесла операцию по снижению веса, после чего у нее развилась тонкокишечная непроходимость

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес установило, что дочь Элвиса Пресли певица Лиза Мари Пресли умерла в январе из-за осложнений после бариатрической операции по снижению веса. Об этом ведомство сообщило в четверг в пресс-релизе.

Согласно заключению судмедэкспертов, 54-летняя певица перенесла операцию по снижению веса, после чего у нее развилась тонкокишечная непроходимость. По данным газеты The New York Times, после хирургического вмешательства Лизе Мари прописали опиаты и другие виды лекарств. Однако в течение нескольких месяцев она все равно жаловалась на боли в животе, лихорадку и тошноту, но не обращалась за медицинской помощью.

12 января дочь Элвиса Пресли перенесла сердечный приступ и была госпитализирована. Позднее вечером она умерла в больнице.

За два дня до смерти певица посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус" актеру, исполнившему роль ее отца в биографическом фильме "Элвис".