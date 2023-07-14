14 июля, 07:42

Дума исключила братьев и сестер супругов из состава семьи при оформлении социальной помощи

Согласно пояснительной записке, соответствующий документ подготовлен для унификации требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, согласно которому при расчете среднедушевого дохода малоимущей семьи, подающей заявление на получение социальной помощи, не будут учитываться братья и сестры супругов, а также их родители.

Документ был внесен на рассмотрение палаты в марте 2023 года правительством РФ. В первом чтении инициативу приняли 17 мая, во втором - 13 июля. Согласно пояснительной записке, документ подготовлен для унификации требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи.

Статья 13 закона "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" излагается в новой редакции. Так, теперь в состав семьи "включаются заявитель, подавший заявление об оказании государственной социальной помощи, супруг (супруга) заявителя, несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под его опекой (попечительством), и его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам)".

Раньше в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включались родители и усыновители супругов, их братья и сестры. 

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