Госдума приняла закон о праве студентов педколледжей работать в начальной школе

Согласно документу, студенты, получающие высшее образование, смогут занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, разрешающий студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе, а студенты, получающие высшее образование, смогут занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно документу студенты педколледжей последнего года обучения допускаются к педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного образования и начального общего образования. При этом уточняется, что работать в детских садах могут только совершеннолетние студенты, которые обучаются по специальности "Дошкольное образование" и успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения. Порядок допуска таких студентов к работе установит Минпросвещения по согласованию с Минтрудом.

Кроме того, документ разрешает студентам, получающим высшее образование, занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, работать в сфере научного обслуживания таких организаций. Перечень должностей, которые такие студенты смогут занимать, порядок допуска к ним установит Минобрнауки по согласованию с Минтрудом.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона поможет в том числе восполнить кадровый дефицит в школах. "Это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах. Это особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает, в случае болезни или декретного отпуска преподавателя найти замену практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку", - пояснил он.