Вузы КБР фиксируют рекордное количество заявлений и открывают новые направления подготовки

Среди новых специальностей и направлений подготовки "Клиническая психология" и "Медико-профилактическое дело"

НАЛЬЧИК, 14 июля. /ТАСС/. Вузы Кабардино-Балкарии (КБР) фиксируют рекордное количество желающих поступить на обучение и открывают новые направления подготовки. Как сообщил ТАСС и. о. проректора Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Арсен Хараев, только за один день приемная комиссия вуза зафиксировала более 500 заявлений потенциальных студентов.

"Вчера был самый пик, рекорд с начала приемной кампании за последние пять лет. 553 абитуриента, лица с дипломом о среднем профессиональном образовании и лица, которые поступают к нам по особой, а также отдельной квотам и выходящие на сдачу вступительных испытаний", - рассказал Хараев.

В этом году в правилах приема в вузы произошли существенные изменения по так называемым "отдельным квотам": увеличилась категория лиц, имеющая право на нее претендовать (это Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, включены в перечень и сами участники СВО, мобилизованные, на особых условиях принимают детей медработников, которые погибли в период пандемии коронавируса). Есть еще ряд изменений, которые касаются поступления лиц, завершивших свое обучение на новых территориях РФ - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также для ребят , которые завершили обучение в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2023 году и не смогли сдать ЕГЭ по обычным стандартам и нормативам. "Для них предусмотрено проведение вступительных испытаний в форме собеседования, тогда как другие проходят его в форме компьютерного тестирования", - отметил Хараев, уточнив, что под отдельную квоту выделяется 10% от общего объема бюджетных мест.

Поступить в КБГУ "на бюджет" можно и по целевому набору. "На 2023 год по целевой квоте у нас выделяется 234 бюджетных мест, в том числе из 1 004 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Целевая квота выделяется и по другим уровням - по магистратуре выделено 49 целевых мест из 406 бюджетных. В ординатуре целевая квота составляет 100% бюджетных мест, по аспирантуре целевая квота выделена в размере 13 мест из 25 - больше половины", - добавил собеседник агентства.

Среди новых специальностей и направлений подготовки в этом году представитель вуза отметил "Клиническую психологию" и "Медико-профилактическое дело". "И в том, и другом случае мы на них набираем успешно, на контрактной основе", - отметил Хараев.

КБГУ имени Х. М. Бербекова - крупнейший в регионе классический вуз, в состав которого входит 15 учебных подразделений. В вузе обучаются около 18 тыс. студентов, аспирантов, ординаторов. КБГУ является участником программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030", входит в топ-100 вузов России.

Новые специальности в аграрном университете

КБГАУ ведет образовательную деятельность по 52 направлениям подготовки высшего образования, 19 научных специальностей по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также по 5 специальностям СПО. В университете обучается более 4 тыс. студентов. КБГАУ получил лицензии на осуществление образовательной деятельности по четырем новым программам, сообщила ТАСС пресс-секретарь вуза Зарема Курашинова.

"По высшему образованию в нашем вузе открылись новые направления подготовки "Электроэнергетика и электротехника", "Нефтегазовое дело", "Ландшафтная архитектура", а по среднему профессиональному образованию - "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", - рассказала Курашинова.

В КБГАУ рассчитывают, что в краткосрочной перспективе завершат процедуру лицензирования новых, востребованных программ. "Выбрали направления подготовки актуальные на современном этапе развития экономики и идет работа по получению лицензии по высшему образованию "Информационные системы и технологии", "Гидромелиорация", в СПО - "Защита в чрезвычайных ситуациях", - уточнила Курашинова.