Правительство Ставрополья перейдет на отечественную операционную систему к 2025 году

Ей уже пользуются краевые Минпром, Минэкономразвития и Минкультуры

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края перейдет на российскую операционную систему "Ред ОС" к концу 2024 года. Половину автоматизированных рабочих мест переведут на российское ПО уже к концу 2023 года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании "Ред софт".

"К концу 2023 года планируется перевести на "Ред ОС" половину всех автоматизированных рабочих мест региональных органов исполнительной власти, а к концу 2024 года - более 90%. На финальном этапе проекта будет обеспечена автоматизация и оптимизация процессов работы серверного оборудования и клиентских рабочих станций. Завершение миграции ИТ-инфраструктуры на российское ПО запланировано на конец 2024 года", - сообщили в компании.

Для перехода на отечественное программное обеспечение закуплено более 1,5 тыс. лицензий "Ред ОС". Операционной системой уже пользуются краевые Минпром, Минэкономразвития, Минкультуры и другие министерства. До запуска проекта доля российских операционных систем и офисных пакетов на автоматизированных рабочих местах в правительстве Ставрополья составляла менее 2%.

"Переход на российский софт должен быть безопасным и безболезненным для конечного пользователя, а значит не только соответствовать требованиям к защите информации, но и быть удобным в использовании. Благодаря совместимости с популярным среди госслужащих ПО и высокому уровню защиты пользователь после перехода продолжает работать в привычном формате", - сообщил заместитель гендиректора "Ред софт" Рустам Рустамов.

Перед запуском проекта "Ред ОС" прошла испытания на совместимость с информационными системами органов государственной власти Ставрополья. Операционная система включает необходимый набор инструментов для госслужащих. Переход на отечественное программное обеспечение повысит технологическую независимость и безопасность критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти края.

"Ред софт" - российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг, включая операционную систему "Ред ОС", резидент "Сколково", член Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Отечественный софт" и "Руссофт".