Число заразившихся корью в Пензенской области увеличилось до 69 человек

По данным регионального Минздрава, в стационаре находятся 27 пациентов

ТАСС, 15 июля. Число случаев кори в Пензенской области увеличилось до 69, большинство из них приходится на детей, сообщили в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.

"По состоянию на 15 июля в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 69 человек, из них детей - 61, взрослых - 8. Подтвержденных случаев - 67. В стационаре 27 человек, на амбулаторном лечении 21 человек. Выздоровел 21 человек", - говорится в сообщении.

Крупный очаг заболевания выявили в конце июня в селе Средняя Елюзань. Также случаи заражения зафиксировали в Пензе, Кузнецке, Неверкино, Шемышейке. Область получила 2,5 тыс. доз вакцины от кори, приоритетно прививку получают взрослые жители, которые вступали в контакт с заболевшими корью, отметили в Минздраве.