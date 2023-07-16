Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга

Глава государства назвал важным для металлургической промышленности России выходить на новые рынки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днем металлурга. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"В нашей стране горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики. От высококвалифицированной, слаженной работы горняков и обогатителей, сталеваров и прокатчиков, представителей других специальностей во многом зависит укрепление отечественного промышленного и оборонного потенциала, индустриальная мощь державы", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что сегодня, несмотря на серьезные вызовы, российские металлурги достойно продолжают замечательные профессиональные традиции своих предшественников, понимают всю ответственность стоящих перед ними задач.

"Важно, не сбавляя темпов, внедрять современные экологические и энергоэффективные стандарты, повышать конкурентоспособность продукции, выходить на новые рынки. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание надежному обеспечению социальных гарантий тружеников и ветеранов отрасли", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что металлурги и впредь будут добиваться намеченных целей на благо России.