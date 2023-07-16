Водоснабжение детского центра "Орленок" восстановят до 17 июля

Оно было нарушено из-за непогоды

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Восстановить водоснабжение Всероссийского детского центра "Орленок" в Туапсинском районе Кубани, которое было нарушено из-за непогоды, планируется до 17 июля. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

"После вчерашней непогоды в Новомихайловском <…> самое главное сейчас - восстановить водоснабжение. Думаю, что все знают, что здесь находится Всероссийский детский центр "Орленок". Сейчас в лагере перерыв между сменами. Новый заезд завтра и водоснабжение необходимо наладить до того, как сюда приедут дети, поэтому работы ведутся круглосуточно", - отметил парламентарий.

По словам Алтухова, принято решение увеличить число комиссий по оценке ущерба для того, чтобы начать выплаты жителям, чье имущество пострадало. "В некоторых местах вода доходила до потолка первого этажа, ущерб очень серьезный. Комиссии должны пройти все подтопленные домовладения до конца завтрашнего дня. Выплата компенсаций здесь должна начаться не позже среды", - добавил он.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпало три месячных нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. В результате непогоды был разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных моста в разных поселках, повреждены коммунальные системы.

В субботу на Туапсинский район вновь обрушились ливни, за день выпало до 20 мм осадков, был зарегистрирован подъем уровня рек Нечепсухи и Псебе. В результате непогоды произошли подтопления придомовых территорий и домов в поселке Новомихайловский. По информации властей, частично нарушено электроснабжение и водоснабжение, организован подвоз бутилированной и технической воды местным жителям.