В Армении отметили праздник Вардавар

В этот день все обливают друг друга водой, после чего садятся за стол отмечать праздник в кругу семьи и друзей

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Праздник Вардавар, или Преображение Господне, один из самых любимых народом, отметили в воскресенье в Армении. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Праздник Вардавар уходит корнями в языческую Армению. После принятия христианства его связали с Преображением Господним, и он стал одним из пяти главных праздников Армянской апостольской церкви. В этот день все обливают друг друга водой.

"Мы очень любим и ждем Вардавар. Главное, чтобы не было пасмурно. Сегодня выдался отличный жаркий день, и обливаться одно удовольствие. Ни один человек, проходящий рядом с нашим клубом, не уйдет сухим. Мы закупили много водяных ружей, затарились ведрами и другими емкостями", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС Мэри Давтян, официантка одного из ереванских заведений.

"Хорошо, что меня предупредили друзья, я вышла на улицу подготовленной. Словами описать, что происходило вокруг, невозможно. Отошла от гостиницы на пять метров, и на мне не осталось ни одной сухой нитки. Очень необычно, но крайне весело. Приехала в отпуск и попала на невероятное водяное безумие", - поделилась впечатлением Надежда Кораблева из Санкт-Петербурга.

Массовое обливание заканчивается вечером, когда спадает жара. После этого все одеваются в сухое и садятся за стол отмечать праздник в кругу семьи и друзей.

По одной из версий, языческий праздник Вардавар был посвящен богине любви и водной стихии Астхик и ее любви к богу Ваагну. Традиционно люди несли букеты роз к местам поклонения богине, совершали жертвоприношения и обливались водой. С принятием христианства Вардавару, как и празднику огня и любви Трндез, церковь дала христианское толкование.