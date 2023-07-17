Участники СВО из Заполярья, получившие звание Героя России, получат выплату в 5 млн рублей

В случае гибели военнослужащего выплата предоставляется родителям или супруге погибшего

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Военнослужащим-участникам специальной военной операции (СВО) из Мурманской области, получившим звание Героя России, будут выплачивать 5 млн рублей единовременно. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

"Пять миллионов рублей будем выплачивать участникам специальной военной операции, которым присвоено звание "Герой Российской Федерации", которые участвовали и продолжают участвовать в СВО и получили Звезду Героя. В случае если военнослужащий погиб, то выплата предоставляется родителям или супруге погибшего", - сказал Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Глава Заполярья добавил, что чаще всего подобная выплата используется на улучшение жилищных условий участников СВО и членов их семей.

Семьи участников СВО в Мурманской области получают различные виды поддержки. Они включены в приоритетную группу региональной программы "Свой дом в Арктике", по которой можно получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение жилого дома. Дети участников СВО - школьники и студенты колледжей - получают бесплатное горячее питание, а совсем юные северяне - бесплатно посещают детский сад.