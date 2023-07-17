17 июля, 08:59

Новый автобусный маршрут №983 в ТиНАО откроют 29 июля

На маршрут выйдут современные автобусы отечественного производства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новый автобусный маршрут №983 в Троицком и Новомосковском административных округах откроется 29 июля. Он пройдет по улицам Фитаревской, Липовый Парк, Александры Монаховой и Эдварда Грига, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

"Маршрут свяжет жилой комплекс на Скандинавском бульваре со станцией "Коммунарка" Сокольнической линии метро и социальными объектами. Автобус проследует от метро по улицам Фитаревской, Липовый Парк, Александры Монаховой и Эдварда Грига. Ожидается, что на автобусах маршрута №983 будут совершать около тысячи поездок в рабочие дни", - говорится в сообщении.

На новый маршрут выйдут современные автобусы отечественного производства. С открытием нового движения общественного транспорта создается удобная связь новых жилых кварталов со станциями метро и объектами инфраструктуры. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация