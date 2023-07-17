Для туристов и жителей Крыма организуют наземные и морские маршруты через новые регионы РФ

Об этом сообщила сенатор ДНР Наталья Никанорова

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Снабжение и передвижение туристов и жителей Крыма будет обеспечено морским и наземным путями через новые регионы, сообщила ТАСС сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Для организации снабжения и передвижения туристов и жителей полуострова организовываются наземные и морские маршруты. Они будут проходить по территории новых регионов - ДНР, Херсонской и Запорожской областей", - сказала сенатор.

В новость была внесена правка (13:56 мск) - передается с уточнением в первом абзаце.