17 июля, 10:05

Для туристов и жителей Крыма организуют наземные и морские маршруты через новые регионы РФ

Об этом сообщила сенатор ДНР Наталья Никанорова

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Снабжение и передвижение туристов и жителей Крыма будет обеспечено морским и наземным путями через новые регионы, сообщила ТАСС сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Для организации снабжения и передвижения туристов и жителей полуострова организовываются наземные и морские маршруты. Они будут проходить по территории новых регионов - ДНР, Херсонской и Запорожской областей", - сказала сенатор.

В новость была внесена правка (13:56 мск) -  передается с уточнением в первом абзаце. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация