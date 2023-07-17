На Мальдивах заявили, что очень любят туристов из России

Глава мальдивского МИД Абдулла Шахид сообщил, что в его стране благодарны россиянам за поездки в пандемию

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Туристов из РФ очень любят на Мальдивах, в республике благодарны россиянам за то, что они приезжали на острова даже в период СOVID-19. Об этом заявил в интервью ТАСС в понедельник глава мальдивского МИД Абдулла Шахид.

"В очень трудное время пандемии коронавируса российские туристы были единственными, кто приезжал к нам. Они никогда не переставали [приезжать]. Мы закрывали тогда наши границы всего на три месяца, а когда вновь открыли, российские туристы продолжали посещать Мальдивы", - напомнил Шахид.

"Поэтому мы очень благодарны российским туристам за то, что они приезжали на Мальдивы, потому что для нас единственным источником дохода в иностранной валюте является туризм", - сказал министр.

По словам Шахида, в 2020 и 2021 годах туристов из России было больше всего на Мальдивах среди иностранцев. "В 2022 году Индия превзошла Россию по этому показателю, но с очень-очень небольшим отрывом. Россия заняла второе место и продолжает его занимать, в прошлом месяце к нам приехало всего на 100 индийцев больше, чем россиян", - уточнил Шахид.

"Я надеюсь, что на Мальдивах будет больше россиян. Туристов из России здесь очень любят", - подчеркнул он.