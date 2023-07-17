Сервис проверки недействительных паспортов удалили из источников информации банков

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что сервис МВД для проверки по списку недействительных паспортов, которым пользовались банки для идентификации клиентов, отключен после сбоя

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сервис проверки сведений об утерянных и недействительных паспортах, размещенный на сайте МВД России, удален из перечня источников информации кредитных и некредитных финансовых организаций по указанию Банка России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Указанием Банка России <...> сервис проверки сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, размещенный на сайте Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России, используемый ранее кредитными и некредитными финансовыми организациями, исключен из перечня источников информации для них", - сказали в пресс-центре.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что сервис МВД для проверки по списку недействительных паспортов, которым активно пользовались банки для идентификации клиентов, отключен после сбоя. Национальный совет финансового рынка обратился в МВД и правительство с просьбой восстановить действие данного сервиса. Участники рынка опасаются, что услугу могут не подключить снова, в то время как альтернативный онлайн-канал проверки - Система межведомственного электронного взаимодействия" - работает нестабильно и медленно.