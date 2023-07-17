На Северо-Западе России на смену аномальному теплу придут дожди

Температура составит около 20 градусов

ТАСС, 17 июля. Сухая и жаркая погода еще стоит в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) благодаря антициклону, но уже с 18 июля самые западные территории почувствуют влияние циклона из Европы. Если 17 июля температура достигнет плюс 27-28 градусов, то затем ожидается около 20 градусов тепла, пройдут дожди, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Неделя началась на Северо-Западе с сухой и теплой погодой, но ситуация будет меняться, уже из Европы к нашим западным границам подходит циклон, который в течение недели будет перемещаться по северу страны на восток, обоснуется на юге Архангельской области, на границе с Республикой Коми. Он будет гнать теплый воздух на восток и холодный - на запад. Поэтому если сегодня и завтра везде положительная аномалия, температура превышает норму на 4-6 градусов, то к середине недели температура будет ниже нормы на 2-4 градуса. По мере приближения циклона вероятность дождей увеличится, чем ближе к центру циклона, тем интенсивнее", - рассказала ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге кратковременные дожди с грозами, во вторник велика вероятность коротких дождей, порядка плюс 23-25 градусов, со среды температура - 18-20 градусов тепла. Петербург находится далеко от центра циклона, поэтому дожди будут кратковременные.

Жителей Калининградской области после изнуряющей жары в последние дни предыдущей недели "ожидает легкое облегчение", сообщили ТАСС в гидрометцентре региона. "Приходит область низкого давления, которое и меняет погоду в целом", - сказал представитель Гидрометцентра, отметив, что понедельник - последний по-настоящему теплый день - до 28 градусов. В последующие дни недели температурный максимум по региону будет не выше 23 градусов, ночной минимум - 10-15 градусов. Почти все дни - дождливые, порой осадки будут сильными, уточнил дежурный синоптик.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 17 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов кратковременный дождь, днем местами гроза. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Осадки в регионе продлятся до середины недели, после ожидается ясная погода, к выходным в регионе будет солнечно и до плюс 23 градусов. По данным Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области днем в начале недели ожидается до плюс 27 градусов, с постепенным понижением до 18-20 градусов тепла, начиная с середины недели.

В Карелии, по информации регионального гидрометцентра, в начале этой недели небольшие дожди пройдут лишь местами, днем до плюс 21-26 градусов. Со среды к границам республики с запада начнут прорываться атмосферные фронты циклона, несущие дожди. Ветер сменит направление на северный, а холодный фронтальный раздел откроет дорогу холодному воздуху. На фоне дождей будет уже не теплее плюс 16-19 градусов. До конца рабочей недели временами пройдут дожди, дневная температура в пределах 15-18 градусов тепла, на севере республики - 12-15, что на 1,5-2 градуса ниже нормы.

Лето в Заполярье

В Мурманске в начале недели еще плюс 20 градусов. "Пока в нашем регионе продолжается лето, оно прогнозируется с дождями, местами даже с грозами, ветер остается юго-западных направлений. В ночные часы по области плюс 10-15 градусов, днем - до 22 градусов тепла", - сообщили ТАСС в Мурманском гидрометцентре. По данным "Фобоса", со среды в Мурманске ветер поменяется на северный, усилится порывами до 8-12 м/с, в четверг плюс 16 градусов, в пятницу - 12 градусов, в выходные - 15-17 градусов.

В Архангельской области установилась теплая погода. По прогнозу Севгидромета, в ближайшие дни ожидается днем до плюс 27 градусов, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. С середины недели с выходом южного циклона дожди пройдут повсеместно, местами ливни, грозы, станет чуть прохладней, до 18-23 градусов тепла. В Ненецком автономном округе в начале недели тоже тепло, днем до плюс 26 градусов, местами кратковременный дождь, гроза, ночью туман.

В Вологду к вечеру вторника придут грозовые дожди, температура понизится с 25 градусов до 18-19 градусов. В пятницу вероятность дождей меньше, около 20 градусов тепла, порывистый ветер до 12-14 м/с. В Сыктывкаре в первой половине недели плюс 26-28 градусов, со второй половины недели самым дождливым будет четверг, температура понизится до 20 градусов, пройдут грозы. В пятницу дожди ослабнут, будет до 21-22 градусов тепла.