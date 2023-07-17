Элтон Джон выступил свидетелем защиты на слушании по делу Кевина Спейси

Певец подтвердил слова актера о том, что в 2002 году его не было на приеме, который ежегодно организует Элтон Джон

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Певец и композитор Элтон Джон выступил свидетелем защиты на суде по делу о сексуальном насилии, в котором обвиняется актер Кевин Спейси. Как сообщает корпорация Би-би-си, музыкант, выступавший по видеосвязи в лондонском суде, подтвердил слова Спейси о том, что в 2002 году его не было на приеме, который ежегодно организует Элтон Джон.

Один из мужчин, выдвинувших обвинения против Спейси и ранее работавший водителем актера, утверждает, что тот домогался его по дороге на этот прием. Однако, по словам самого Спейси, в показаниях истца, который заявляет, что этот эпизод имел место в 2002 году, есть нестыковки. Спейси посещал прием у Элтона Джона в 2001 году, но после этого не появлялся дома у музыканта в Виндзоре, что подтвердил британский исполнитель.

В общей сложности в ходе идущего в Великобритании процесса рассматривается 12 эпизодов домогательств и сексуального насилия, предположительно имевших место между 2001 и 2013 годами. Актер отрицает свою вину по всем 12.

Спейси - обладатель двух премий "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" (The Usual Suspects, 1995) и "Красота по-американски" (American Beauty, 1999), звезда американского сериала "Карточный домик" (House of Cards, 2013-2018) - в 2017 году оказался в центре скандала в США после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек, в том числе члены коллектива лондонского театра "Олд вик", художественным руководителем которого Спейси был с 2004 по 2015 год. Из-за скандала актер потерял роль в сериале "Карточный домик" и перестал сниматься в Голливуде.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа. Жюри пришло к выводу, что в 1986 году действия Спейси в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет, не носили сексуального характера и таким образом не могут подпадать под закон о растлении малолетних.