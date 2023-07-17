В Белгородской области провели испытания пленки для защиты окон школ и детсадов

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, она способна удержать общую массу стеклопакета и уменьшить количество осколков

ТАСС, 17 июля. Ударопрочную пленку, которая предназначена для защиты окон в детских садах, школах и в школьных автобусах, испытали в Белгородской области с помощью сброса с беспилотников осколочных гранат и минометных мин. Это позволило определить, какую именно пленку нужно закупить для образовательных учреждений в приграничных районах, сообщил в понедельник губернатор региона в Telegram-канале Вячеслав Гладков.

"Сегодня на полигоне вместе с представителями Росгвардии провели испытания ударопрочной пленки для наших школ и детских садов. С БПЛА сбросили несколько зарядов - от осколочных гранат до минометных мин. Теперь есть точное понимание, какую пленку нам необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить наших детей в случае, если будет происходить сложная ситуация, и чтобы снизить разлет осколков стекла, которые могут нанести травму", - написал Гладков.

По его словам, испытания показали, что непосредственно от осколков взрывоопасных снарядов пленка не спасает, но способна удержать общую массу стеклопакета и уменьшить количество осколков. "Сейчас ведем переговоры по закупке и поставке в регион необходимого количества пленки. После ее поступления будем обклеивать наши образовательные учреждения и школьные автобусы", - добавил губернатор.

В конце июня Гладков сообщал о намерении применять специальную ударопрочную пленку для защиты окон в учреждениях образования в приграничных районах области. Он подчеркнул, что защита жизни и здоровья детей области является главной ценностью.