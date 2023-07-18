Более 11 млн туристов посетили Подмосковье в первом полугодии 2023 года

Самыми популярными у туристов стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Свыше 11 млн туристов посетили Московскую область за первые шесть месяцев текущего года, это на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Московская область привлекает туристов большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И мы видим, что наша работа дает результат - за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022 года", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе уточнили, что за первую половину 2023 года Подмосковье посетили 11,1 млн туристов. Самыми популярными у туристов стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово.

"Рост туристического потока - это результат всесторонней работы сразу по нескольким направлениям. Например, существенно, на 26,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, выросла посещаемость парков. Это не случайно, поскольку мы детально продумываем и разрабатываем культурно-развлекательную программу для посетителей. Мы создали несколько оригинальных крупных общеобластных культурных проектов, что позволило заинтересовать большее количество зрителей из разных муниципалитетов. Один из таких проектов - "Город танцует в парках". Его очень хорошо приняли жители и гости Подмосковья. Также продолжаем работу и над туристическим предложением для гостей региона, обращая внимание и на разнообразие, и на качество и, что очень важно, на доступность", - процитировали в материале министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.