В Международный день Нельсона Манделы в ЮАР открыли два памятника в его честь

Памятники представляют собой статуи Манделы в полный рост

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса открыл в отмечаемый во вторник Международный день Нельсона Манделы два памятника, установленных в его честь на территории провинции Восточный Кейп. Трансляцию с торжественных церемоний вели местные телеканалы.

"Идеалами Манделы были стремление к миру, к прекращению конфликтов и созданию подлинного международного сообщества, основанного на ценностях человеческой цивилизации, - заявил Рамапоса. - Эти идеалы были актуальны в период активной деятельности Манделы, они остаются таковыми и сейчас, когда многие части Африки и мира охвачены конфликтами. Мы в ЮАР уверены, что построение лучшего мира возможно только через диалог, мирные переговоры и компромиссы".

Памятники представляют собой статуи Манделы в полный рост. Одна из них установлена в родном городе первого президента демократической ЮАР - Мтате.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания его вклада в дело мира и свободы, а также в качестве напоминания о необходимости повседневной борьбы за свои идеалы.

О Манделе

Будущий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира, национальный герой борьбы с апартеидом в ЮАР Нельсон Мандела родился 18 июля 1918 года на юго-востоке ЮАР в деревне Мвезо, близ города Мтата в семье вождя племени тембу. В 1944 году он вступил в Африканский национальный конгресс Южной Африки (АНК) - крупнейшую партию ЮАР, которая выступала за передачу власти в стране чернокожему населению. За активное участие в движении против расовой дискриминации неоднократно подвергался арестам.

В июне 1964 года был приговорен к пожизненному тюремному заключению "за подготовку вооруженного восстания с целью свержения правительства". До 1982 года находился в заключении в тюрьме на острове Роббен, затем был переведен в тюрьму "Полсмоор" близ Кейптауна, а в декабре 1988 года - в дом в поселке Парл в 50 км от Кейптауна, расположенный на территории тюремного комплекса "Виктор Ферстер". Освобожден 11 февраля 1990 года после 27-летнего тюремного заключения.

Мандела с 9 мая 1994 по 16 июня 1999 гг. занимал пост президента ЮАР. Он скончался 5 декабря 2013 года. Спустя десять дней был похоронен в деревне Куну, провинция Восточный Кейп.